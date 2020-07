Zaniolo, super gol e l'abbraccio con Mancini: pace fatta col difensore

ROMA - Gol e abbraccio, la gara della Roma contro la Spal si conclude nel migliore dei modi. Prima di tutto per il roboante 6 a 1 rifilato alla squadra di di Biagio, poi per l'ottimo ingresso in campo di Nicolò Zaniolo autore di una rete fantastica. Il talento giallorosso è partito dal centrocampo, ha saltato quattro giocatori e poi con il sinistro ha infilato il pallone sotto l'incrocio della porta di Letica.

La Roma travolte la Spal: finisce 6 a 1

A fine partita poi l'abbraccio di Gianluca Mancini a Zaniolo. Il difensore centrale aveva sgridato platealmente il 22 giallorosso al termine di Roma-Verona, scatenando poi la reazione dei tifosi e infuocando i giorni che hanno preceduto la gara contro la Spal. L'abbraccio tra i due spegne definitivamente le polemiche.

Roma, Mkhitaryan: "Fonseca una novità per tutti, il prossimo anno miglioreremo"