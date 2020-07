Roma, Pallotta: "Ottimo lavoro di Fonseca e della squadra. Ora l'Europa League"

ROMA - La Roma batte il Torino 3 a 2, blinda il quinto posto e si qualifica matematicamente alla prossima Europa League con una giornata d'anticipo. Grande prestazione della squadra giallorossa, soprattutto di Edin Dzeko che con i suoi 106 gol aggancia Volk nella classifica dei migliori marcatori nella storia della Roma. Al termine del match il presidente Pallotta ha commentato sui propri social il quinto posto raggiunto dalla squadra giallorossa: "Un’altra vittoria meritata e una grande serie di risultati della squadra. Ottenere 19 punti degli ultimi 21 non è facile con così tante partite in così poco tempo. Il lavoro di Paulo, del suo staff e di tutti i giocatori è stato ottimo. C’è ancora molto da giocare in Europa League".

