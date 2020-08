Fienga: “Spero che Friedkin riesca a far crescere la Roma"

ROMA - A pochi minuti dall'attesa sfida di Europa League controil Siviglia, il della Ceo della Roma Guido Fienga è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per presentare la gara ma anche per parlare del passaggio di proprietà tra Pallotta e Friedkin: "Come sapete, l’attuale azionista e proprietario Pallotta e i suoi soci ci ha comunicato di aver raggiunto un accordo che porterà al passaggio di proprietà della Roma al gruppo Friedkin in tempi rapidi - le sue parole a Sky -.Essendo la Roma quotata in borsa, le comunicazioni non possono che seguire i canali ufficiali, anche perché dobbiamo rispettare i diritti di tutti i soci. Spero che porterà alla crescita della Roma, come tutto quello che è stato fatto dall’attuale azionista e da noi stessi".

Ufficiale, la Roma passa a Friedkin: Pallotta ha firmato l'addio!

Avere un nuovo investitore può essere unamotivazione extra stasera?

"Non servivano altre motivazioni erano già alte, vogliamo vincere questa competizione".

I segnali positivi nel riscaldamento

"Sono tutti molto concentrati, poi prima di ogni partita – soprattutto con un avversario così difficile – è impossibile fare previsioni. Però sicuramente i giocatori sono motivati e non possiamo che essere positivi alla vigilia di una partita del genere".

