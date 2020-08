Smalling chiama, la Roma risponde sui social

ROMA - Dopo una stagione con la maglia della Roma in prestito dal Manchester United, Chris Smalling ha salutato la società giallorossa nei giorni scorsi via social network, ma non ha ancora lasciato l'Italia. Il difensore è in vacanza con la famiglia in Sardegna e ha condiviso su Instagram due foto con moglie e figlio. La Roma sembra intenzionata a riportare a Trigoria il calciatore e il profilo inglese della società giallorossa ha ricondiviso gli scatti pubblicati dal difensore con un cuore come didascalia: un segno di grande stima e affetto per Smalling, che potrebbe tornare a vestire la maglia della Roma nella prossima stagione.