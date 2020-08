Roma, Pedro saluta il Chelsea: "Mi avete fatto sentire a casa"

LONDRA (INGHILTERRA) - "Dopo cinque anni meravigliosi, la mia esperienza al Chelsea volge al termine. Grazie mille alla società, allo staff tecnico e ai compagni di squadra che ho avuto e, ovviamente, ai tifosi: grazie per avermi accolto come membro di questa grande famiglia. Sono stato molto felice qui, mi avete fatto sentire come a casa". Pedro saluta il Chelsea con un post sul suo profilo Instagram. L'attaccante spagnolo lascia i Blues, ringrazia e ripercorre la sua esperienza a Stamford Bridge durata cinque anni: "E' stato un piacere e un onore giocare per questo club e vincere Premier League, Fa Cup ed Europa League, oltre a competere in uno dei migliori campionati di calcio del mondo. Ho fatto la scelta giusta, porto con me ricordi meravigliosi e indimenticabili. Nuove sfide e trionfi arriveranno di sicuro. Sono molto soddisfatto di questa parte della mia carriera e sono anche molto entusiasta dell'inizio della prossima. Grazie e buona fortuna per il futuro". Il futuro dello spagnolo potrebbe essere a Roma: nelle ultime settimane sono state insistenti le voci di mercato che lo vorrebbero come rinforzo per i giallorossi in vista della prossima stagione.