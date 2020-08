Pedro alla Roma, la Fifa ufficializza il colpo con un tweet

ROMA - Pedro alla Roma è ormai una formalità, lo sa anche la Fifa che questa sera ha deciso di ufficializzare l'arrivo dello spagnolo a Trigoria anticipando anche l'annuncio del club giallorosso. Nonostante l’infortunio alla spalla subìto nel suo ultimo match con il Chelsea (la finale di FA Cup giocata contro l'Arsenal), la Roma è prossima a rendere noto l’ingaggio dello spagnolo, ma intanto su Twitter il profilo della Fifa ha anticipato la sua nuova avventura: “Un addio affettuoso al Chelsea da parte di un campione del mondo. Tanti pensieri positivi verso Pedro, che sta per cominciare un nuovo capitolo della sua fantastica carriera con la Roma”. Lo spagnolo a breve si trasferirà a Roma insieme alla fidanzata: ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 3 milioni di euro netti a stagione.

Pedro, lettera di saluti al Chelsea

Pedro questo pomeriggio ha salutato il Chelsea con un lungo post sui proprio account social: “Dopo cinque anni meravigliosi, la mia tappa al Chelsea volge al termine. Grazie mille ai dirigenti, agli allenatori e ai compagni di squadra che ho avuto, e ovviamente ai tifosi: grazie per l’esperienza di essere stato un membro della vostra grande famiglia. Sono stato molto felice qui, mi avete fatto sentire come a casa. È stato un piacere e un onore giocare per questo club e vincere i titoli di Premier League, FA Cup ed Europa League, oltre a competere in uno dei migliori campionati di calcio del mondo. Ho fatto la scelta giusta, porto con me ricordi meravigliosi e indimenticabili. Dico addio molto soddisfatto di questa fase della mia carriera, e sono anche molto entusiasta dell’inizio della prossima. Grazie e buona fortuna per il futuro”.

