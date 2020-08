Roma, annullata la ripresa degli allenamenti per la positività di Peres

ROMA - La Roma ha deciso di annullare la ripesa degli allenamenti prevista per oggi, dopo il raduno di ieri a Trigoria, a causa della positività al Coronavirus di Bruno Peres. La seduta era in programma per le 18. Nel frattempo è arrivata la notizia della positività anche di Justin Kluivert. Domani tutto il gruppo di giocatori e staff sarà sottoposto a nuovi tamponi anti-Covid, a seguito dei quali, in assenza di ulteriori problemi, si procederà con la prima seduta della stagione 2020-21. Le positività di Peres e Kluivert fanno seguito a quelle di Antonio Mirante e di Carles Perez.