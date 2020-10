Smalling, l'intermediario a Trigoria per chiudere l'operazione. C'è anche Ryan Friedkin

ROMA - La chiusura dell'affare è sempre più vicina, Chris Smalling è pronto a vestire nuovamente la maglia della Roma. Joz Palac, l'intermediario dell'operazione tra il club giallorosso e il Manchester United per il difensore inglese, questa mattina alle 11 ha varcato i cancelli di Trigoria per incontrare (non è la prima volta in queste settinane) il Ceo della Roma Fienga e il vicepresidente Ryan Friedkin. Le parti stanno cercando di risolvere gli ultimi dettagli prima di chiamare il giocatore e farlo sbarcare nuovamente nella Capitale.

La Roma ha offerto 15 milioni di euro al Manchester United, che a poche ore dalla chiusura della trattativa si è convinto a fare un leggero passo indietro rispetto ai 20 più bonus di richiesta iniziale. Nell’operazione potrebbe finire anche il terzino olandese Fosu-Mensah, ma Fienga deve prima cedere un terzino.

