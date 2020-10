Roma, Perotti è partito per Istanbul: firmerà con il Fenerbahce

ROMA - Dopo quattro anni intensi, tra gol decisivi per la qualificazione alla Champions e tanti infortuni, Diego Perotti lascia la Roma per tentare una nuova avventura in Turchia. Questa mattina alle 11 l'attaccante argentino ha preso un volo privato da Ciampino per sbarcare a Istanbul dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con il Fenerbahce. Il trasferimento sarà a titolo definitivo e gratuito, la Roma risparmierà i 2,8 milioni di euro netti a stagione che percepiva Perotti.

