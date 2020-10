Smalling alla Roma, è ufficiale: ok della Figc, in arrivo in Italia

ROMA - Finalmente è fatta, la Roma ritrova Chris Smalling. Il club giallorosso in extremis è riuscita a trovare l'accordo con il Manchester United per il difensore inglese che si trasferirà a titolo definitivo per quindici milioni di euro. Smalling domani mattina sbarcherà a Roma per cominciare la nuova avventura in giallorosso. L'agente intanto sul proprio profilo Twitter ha postato una foto con Smalling con questa didascalia: "Tutte le cose buone arrivano a chi aspetta".

Roma, ufficiale: Kluivert passa al Lipsia in prestito

Alla chiusura del calciomercato la Roma ha vissuto dei momenti di apprensione. Il club giallorosso ha depositato il contratto alle 19.55, a cinque minuti dalla chiusura del mercato: nell'ora successiva però non sono arrivati gli ok da parte della Lega e della Figc (che deve monitorare i trasferimenti internazionali) all'acquisto del centrale. Alle 22 è invece arrivato il comunicato del club inglese, seguito dall'ok ufficiale della Figc al trasferimento, sul passaggio di Smalling alla Roma. A seguire è anche arrivato l'annuncio della Roma: "La Roma rende noto di aver sottoscritto l’accordo con il Manchester United per l’acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christopher Smalling, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 15 milioni di euro. Contratto fino al 2023".

“Nella vita le cose che contano non arrivano mai in maniera facile”, ha commentato Smalling. “La mia testa e il mio cuore sono sempre rimasti a Roma. Sono molto felice di essere uno di voi. Daje Roma”.

“Siamo contenti di poter riabbracciare Chris e di riaverlo come uno dei pilastri della nostra squadra", ha dichiarato il CEO del Club Guido Fienga. "Desidero ringraziare il Manchester United per la disponibilità mostrata in questa lunga e tenace trattativa".