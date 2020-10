Roma, il retroscena su Fonseca: cosa ne pensa la squadra

ROMA - Ci sono vittorie che cambiano la storia, altre che semplificano la quotidianità. Paulo Fonseca, abituato a vivere alla giornata, è stato intelligente a comprendere che un 5-2 contro il Benevento non gli è bastato per ottenere una nuova apertura di credito. Non illimitata almeno. Ma dopo aver conquistato 7 punti in 3 partite, con il rimpianto del pareggio contro la Juventus, la sua posizione ha recuperato una discreta stabilità. È evidente che gli esami continuino: tra la trasferta europea di giovedì contro lo Young Boys e il test di lunedì prossimo a San Siro contro il Milan, le percezioni possono mutare nuovamente.

Distensione

Intanto però, in conferenza, ha cercato di reagire con il sorriso alle indiscrezioni sulle tensioni interne. «Non c’è alcun problema con la società» ha spiegato, senza avventurarsi in ulteriori chiarimenti. La verità è che dall’inizio di agosto Fonseca si sente in bilico. E per questa ragione ha modificato lo stile comunicativo, lanciando messaggi anche espliciti, rivolti più alla nuova proprietà (vedi il recente richiamo all’assenza del direttore sportivo) che all’amministratore delegato, non coinvolto dai due Friedkin nel casting dirigenziale.

Incertezza

Il nodo è proprio questo: l’intervista non autorizzata al giornale portoghese Record, raccontando una certa insoddisfazione sul mercato, ha fatto irrigidire Guido Fienga in un momento di incertezza: Fienga ha il contratto in scadenza e non lo ha ancora rinnovato. È molto probabile, se non scontato, che i Friedkin presto glielo sottopongano. Ma Fonseca, che ha percepito i malumori e le perplessità della dirigenza, spera di avere dalla proprietà rassicurazioni sul futuro. Da questo punto di vista le ultime indiscrezioni, con i Friedkin impegnati a raff orzare il management più dello staff tecnico, gli lasciano tempo per lavorare. [...]

