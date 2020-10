La Roma in partenza per Berna: domani lo Young Boys. C'è anche Karsdorp

ROMA - Prima trasferta europea stagionale, la Roma di Paulo Fonseca questa mattina alle 10.30 ha preso un volo charter dall'aeroporto di Fiumicino per Berna, dove domani sera alle 18.55 sfiderà gli svizzeri dello Young Boys. Tra i convocati anche Rick Karsdorp, rientrato dopo il problema muscolare subìto nella prima gara di campionato contro il Verona.

Questo pomeriggio alle 16.45 Paulo Fonseca e Gonzalo Villar siederanno in conferenza stampa per presentare il match, mentre mezz'ora più tardi ci sarà la rifinitura allo Stade de Suisse che, particolarità, ha il campo in erba sintetica e domani sera ospiterà mille tifosi.

