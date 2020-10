Roma, ancora differenziato per Smalling: vicino il forfait contro il Milan

ROMA - Chris Smalling è sempre più vicino a dare forfait per la gara contro il Milan. Anche questo pomeriggio il difensore inglese ha svolto lavoro differenziato per la distorsione del ginocchio subita la scorsa settimana e che lo ha già costretto a saltare le gare contro Benevento e Young Boys. C'è pessimismo al Fulvio Bernardini: anche in caso di rientro in gruppo domani, l'inglese avrebbe solamente un allenamento nelle gambe prima della sfida contro i rossoneri.

Roma, Mancini positivo al Coronavirus

Situazione di totale emergenza per Paulo Fonseca, che ha i difensori contati per la delicata gara contro la squadra di Pioli. Dato out Smalling e con Mancini positivo al Covid, il tecnico portoghese avrà a disposizione Kumbulla, Ibanez ed eventualmente Fazio (Juan Jesus difficilmente scenderà in campo). La Roma avrà quindi a disposizione due possibilità: giocare con la difesa a 4 con Ibanez e Kumbulla, oppure optare per la linea a tre inserendo Federico Fazio per constrastare fisicamente Ibrahimovic.

