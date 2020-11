Tiago Pinto alla Roma, il Benfica già lo rimpiange!

ROMA - La Roma è pronta ad abbracciare Tiago Pinto, il nuovo General Manager che si insedierà dal prossimo 1 gennaio, ma dal Benfica cominciano già ad arrivare voci di rimpianti per la scelta di salutare il portoghese. Come riporta il quotidiano lusitano A Bola, il club non non è stato contento di lasciar andar via il 36enne: il presidente Luis Filipe Vieira è infatti venuto a conoscenza della volontà di lasciare il Benfica per la Roma solamente qualche settimane fa, rimanendo spiazzato nonostante i rapporti tra i due non fossero più idilliaci dopo la scelta in estate di prendere Jorge Jesus come allenatore. Un vero e proprio shock invece per lo staff tecnico della squadra e per i giocatori ai quali Pinto ha dato la notizia del suo addio solamente qualche ora prima dell’annuncio da parte della Roma e poco prima dell’allenamento pomeridiano del gruppo. Il Benfica è rimasto sorpreso e molto amareggiato per la scelta del dirigente di lasciare il Benfica, ma lo stesso Tiago Pinto ha chiesto al club di accettare e capire la decisione di voler intraprendere un nuovo percorso per poter crescere e migliorare. La sua assenza nel Benfica si farà sentire.

Roma, Tiago Pinto e il retroscena sulla telefonata a Fonseca