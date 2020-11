Roma, Pellegrini negativo al tampone. Chance Parma, c'è col Cluj

ROMA - Buone notizie per Paulo Fonseca, Lorenzo Pellegrini è risultato negativo al tampone e potrà uscire dall'isolamento cominciato lo scorso 9 novembre. A dare la buona notizia ci ha pensato lo stesso centrocaampista tramite i social: "Finalmente negativo e pronto per tornare carichissimo!", ha scritto su Instagram.

Se Dzeko risulta ancora positivo con una carica virale molto bassa, per Pellegrini sono bastati solamente undici giorni per poter uscire dall'isolamento. Se ce la farà ad essere a disposizione di Fonseca già per la gara contro il Parma di domenica però è ancora un punto interrogativo. Domani si sottoporrà alle visite mediche di idoneità sportiva che comprendono anche l’utilizzo dell’holter 24 ore per monitorare la frequenza cardiaca per un giorno intero: dovrà quindi portare l'apparecchio fino a domenica mattina, a poche ore dal fischio d'inizio del match. Il centrocampista potrebbe rientrare tra i convocati, ma sarà difficile vederlo in campo vista l'assenza di allenamenti di squadra per quasi due settimane. Sarà a completa disposizione di Fonseca per la gara di giovedì prossimo contro il Cluj e quella di campionato contro il Napoli.