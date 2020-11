Ufficiale: Longo dalla Roma al Verona dopo la bufera del 3-0 a tavolino per Diawara

ROMA - Dopo la bufera del ko a tavolino contro il Verona, adesso Pantaleo Longo è diventato un nuovo dirigente del club veneto. Longo era segretario generale giallorosso a inizio campionato quando arrivò la sconfitta della Roma a tavolino per il mancato inserimento di Amadou Diawara nella lista degli over e non più degli under 22. Anche dopo il ricorso alla Corte sportiva d'Appello il club giallorosso non era riuscito a riprendere il punto guadagnato sul campo per lo 0 a 0 al Bentegodi.

Longo dopo l'errore (non commesso direttamente da lui) aveva rassegnato le proprie dimissioni. Oggi il Verona ha comunicato il suo arrivo come direttore operativo del club, provocando disapprovazione tra la tifoseria giallorossa che ancora rimpiange quel grossolano errore.

