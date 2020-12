Roma, record europeo. Quattro vittorie nelle prime cinque gare: Fonseca nella storia

Tutte le notizie sulla Roma

Non solo, la Roma ha centrato anche la terza vittoria consecutiva: uno score del genere non arrivava addirittura dal 2009. Soddisfazione personale anche per Borja Mayoral, autore di un'ottima prestazione. Con il suo gol contro lo Young Boys lo spagnolo ha raggiunto il record di Dzeko: l'ex Real è diventato il secondo straniero negli anni 2000 a segnare tre gol in una singola fase di Europa League/coppa UEFA con la maglia della Roma.

Roma-Young Boys 3-1: Calafiori da urlo, che gol all'Olimpico!