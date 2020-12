Pellegrini shock per le critiche: “Siete dei falliti, insultate tutti!”

ROMA - Lorenzo Pellegrini non si nasconde e sui social attacca chi critica le prestazioni della Roma. Il vice capitano giallorosso al termine del match contro il Sassuolo ha pubblicato sui social un post molto duro contro chi ha polemizzato sulla prestazione sua e dei compagni di squadra: "Voi continuate a parlare ed insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande gruppo”. Pellegrini era stato criticato sui social dopo la chance mancata in occasione del gol annullato a Mkhitaryan. Dzeko aveva servito Pellegrini che invece di tirare aveva nuovamente passato il pallone al bosniaco, poi anticipato da Locatelli.