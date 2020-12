Roma piccola contro le grandi: conquistati solo 15 punti su 48

ROMA - Il problema esiste, Fonseca dopo il ko contro l'Atalanta non può più far finta di niente. È una Roma piccola con le grandi. O meglio, una Roma troppo poco grande contro le squadre che ambiscono agli stessi obiettivi dei giallorossi. Perché da quando Fonseca siede sulla panchina del club capitolino sono davvero pochi gli scontri diretti e i big match vinti tra casa e trasferta: punti lasciati per strada e che alla fine del campionato rischiano di diventare grandi rimpianti, esattamente come la scorsa stagione.

Il bilancio contro le big

Adesso il conto degli scontri diretti non andati positivamente inizia a pesare: solo tre vittorie, poi sei pareggi e sette sconfitte in 16 gare di campionato contro le big. Quindici punti guadagnati negli scontri diretti su quarantotto a disposizione: troppo poco per ambire a risultati e posizioni importanti in campionato. Già in questo avvio di Serie A la Roma ha strappato solo due punti su dodici a disposizione contro Juve, Milan, Napoli e Atalanta. E quando la Roma perde, lo fa male. Blackout mentale, fisico e anche nelle scelte di Fonseca dalla panchina. E contro Napoli e Atalanta sono arrivati quattro gol subiti.

STAGIONE 2019/2020

Lazio-Roma 1-1

Roma-Atalanta 0-2

Roma-Milan 2-1

Roma-Napoli 2-1

Inter-Roma 0-0

Roma-Juventus 1-2

Roma-Lazio 1-1

Atalanta-Roma 2-1

Milan-Roma 2-0

Napoli-Roma 2-1

Roma-Inter 2-2

Juventus-Roma 1-3

STAGIONE 2020/2021

Roma-Juventus 2-2

Milan-Roma 3-3

Napoli-Roma 4-0

Atalanta-Roma 4-1