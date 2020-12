Mkhitaryan è il miglior calciatore armeno del 2020: è il 10° premio!

EREVAN (Armenia) - Henrik Mkhitaryan è stato eletto in patria, per la decima volta nel corso della propria straordinaria carriera, miglior calciatore armeno dell'anno. Con 133 punti, il trequartista della Roma, autore in stagione di 7 gol in campionato ed uno in Europa League in 19 presenze complessive, ha battuto i connazionali Tigran Barseghyan dell'Astana (secondo a quota 79) e Vahan Bichakhchyan dello Zilina (terzo con 25). "Grazie a tutti coloro che mi stanno vicino - scrive l'ex Arsenal, United e Dortmund su Instagram -! Questo premio è merito di tutti i miei compagni di squadra in nazionale e nel club. Giochiamo come fossimo una cosa sola".