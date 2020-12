Tiago Pinto alla Roma, ecco quando arriverà

LISBONA (Portogallo) - Slitterà di qualche giorno l'arrivo di Tiago Pinto nella Capitale, che dal primo gennaio sarà ufficialmente il nuovo General Manager della Roma. Come sottolinea il quotidiano portoghese A Bola, infatti, il 36enne ormai ex dirigente del Benfica, attualmente positivo al Coronavirus e costretto a restare in isolamento domiciliare fino al 31 gennaio, non sarà presente sulle tribune dell'Estadio da Luz di Lisbona per il match delle Aguias contro il Portimonense, in programma martedì 29 alle ore 19. Seguirà un breve periodo di convalescenza verso il completo recupero ed il responso dell'ultimo tampone che sancirà la definitiva guarigione, poi potrà iniziare, presumibilmente nei primi giorni di gennaio, la sua avventura a tinte giallorosse.