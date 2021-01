Zaniolo torna sui social: strappo alla regola per infiammare il derby!

ROMA - Nicolò Zaniolo è tornato a pubblicare sui social. Forse una piccola interruzione legata alla settimana più attesa dai tifosi della Roma . Dopo aver annunciato di chiudere il suo profilo Instagram meno di dieci giorni fa per tutta la vicenda legata alla sua vita privata, questo pomeriggio il talento giallorosso è tornato a pubblicare foto sul suo profilo social, legate però al calcio e alla sua Roma.

Pellegrini, il gol all'Olimpico mancava dall'addio di De Rossi. Derby, sarà l'unico romano

Venerdì si gioca il derby, e Zaniolo ha voluto accendere l'entusiasmo dei tifosi: "Tutti uniti per una settimana da Roma!", ha scritto il ragazzo pubblicando poi una serie di sue foto in campo contro la Lazio. L'ultima foto pubblicata poi ha uno sfondo nero e una sola parola: "Roma", seguita dai cuori gialli e rossi. Insomma, Zaniolo ha fatto uno strappo alla regola solo per questa settimana. Perché il derby e sempre il derby.

Roma, Rizzitelli accende il derby: "Nessun problema, la Lazio è una piccola"