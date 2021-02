El Shaarawy: "Felice di essere tornato. La Roma è una grande"

BRAGA (Portogallo) - Alla prima in campo dopo il ritorno in giallorosso, Stephan El Shaarawy si gode la bella vittoria di una convincente Roma a Braga: “Finalmente è arrivato l’esordio - le sue parole a Sky - sono contento di essere tornato e sceso in campo. Le sensazioni sono positive, c'è stata una vittoria quindi è bello. Ci sono tanti giocatori di qualità che stanno dimostrando di essere da grande squadra. Spero anche io di dare il mio contributo”. La Roma è stata più forte degli infortuni: “Il Braga è una squadra difficile da affrontare, siamo stati compatti. Abbiamo perso tre giocatori e altri si sono adattati. Abbiamo fatto una partita di sacrificio”.