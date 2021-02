Roma, l'agente di Pastore cerca un club: contatti col Qatar

ROMA - Javier Pastore aspetta la sua occasione nella Roma , ma intanto inevitabilmente il suo agente si guarda intorno alla ricerca di opportunità. Il trequartista argentino è tornato da gennaio ad allenarsi in pianta stabile con il gruppo e da qualche settimana è rientrato anche anche tra i convocati di Fonseca per i vari match di Serie A e coppa.

Il Flaco però non è ancora riuscito a scendere in campo e difficilmentee avrà molto spazio da qui alla fine del campionato, visto anche l'arrivo di El shaarawy, il recupero di Pedro e la permanenza del giovane Carles Perez. Come riporta France Football, l'agente del trequartista argentino sta portando avanti alcuni contatti con club del Qatar, per quella che potrebbe diventare la prossima tappa della carriera dell'ex Psg.