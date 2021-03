Roma, Ibanez rinnova fino al 2025. Tiago Pinto: “Puntiamo su di lui, è il futuro”

ROMA - Roger Ibanez ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 30 giugno 2025. Il difensore brasiliano è arrivato in giallorosso dall’Atalanta nel gennaio del 2020 e finora ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Roma. “Questo rinnovo ha un significato particolare per me”, ha dichiarato Ibanez. “Ho lavorato molto per dimostrare di potermi meritare la maglia giallorossa. So di dover continuare a crescere e ho una certezza: darò tutto me stesso per la Roma nei prossimi anni”.