Roma, El Shaarawy: “Grande maturità. Sognavo da tanto questo gol”

ROMA - La Roma ipoteca il passaggio ai quarti di Europa League con un secco tre a zero allo Shakhtar di Luis Castro. La squadra di Paulo Fonseca ha dominato la gara per tutti e novanta i minuti di gioco, mettendo a segno tre reti con Pellegrini, El Shaarawy e Mancini e rendendo la sfida di ritorno ben più semplice del previsto. Al termine del match El Shaarawy è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per commentare il risultato: "Grande prova di maturità, abbiamo dimostrato di avere grande carattere e determinazione. Il mister ci aveva avvisato, lo Shakhtar è una squadra tosta. Abbiamo interpretato la gara nel migliore dei modi. Siamo contenti, ora ci aspetta un’altra gara difficile. Ma il risultato ci dà fiducia", ha dichiarato a Sky.