ROMA - Bryan Cristante lascia il ritiro della Nazionale e torna a Roma. A deciderlo lo staff azzurro e quello giallorosso per un problema al pube avvertito al centrocampista ex Atalanta. I medici hanno infatti deciso di non rischiarlo per evitare che il problema si trasformi in pubalgia. Cristante tornerà quindi a Roma e comincerà la riabilitazione già da domani.