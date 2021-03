Zaniolo, ginocchio ok e niente visita: confermata data di rientro

ROMA - Niente volo in Austria, via all'ultima fase del recupero. Buone notizie per Nicolò Zaniolo che non sarà costretto alla visita di controllo prevista domani dal prof. Fink ma potrà procedere direttamente all'ultima fase del recupero per tornare poi in campo con i suoi compagni di squadra. Il ginocchio sta bene, adesso Nicolò potrà procedere con i cambi di direzione, gli scatti e i tiri in porta.