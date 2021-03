Veretout, niente Napoli: rinnovo con la Roma. Quanto guadagnerà

Scordatevi Veretout. Il Napoli e altri club europei inseguono il centrocampista francese, che prima di fermarsi per infortunio è stato il giocatore della Roma con il rendimento più alto. Ancora oggi è il miglior realizzatore in campionato, con dieci gol, in attesa del risveglio degli attaccanti. Jordan Veretout non ha dubbi, vuole restare alla Roma. Si trova bene, ha un ottimo rapporto con Fonseca, anche se l’allenatore portoghese a fine stagione potrebbe lasciare. Ieri il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha tolto ogni dubbio sul futuro del suo assistito. Ci ha detto: «Il Napoli? No, sta bene alla Roma. Nei mesi scorsi con la dirigenza abbiamo parlato di rinnovo, per cui credo che sia impossibile che Veretout vada al Napoli». Giuffredi ha incontrato Tiago Pinto un mese fa. Nel corso del colloquio avvenuto a Trigoria è emersa la volontà comune di andare avanti insieme. L’incontro è stato aggiornato ad aprile, quando si parlerà del prolungamento del contratto del centrocampista francese.