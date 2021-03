Zaniolo scatenato: i muscoli in allenamento sono esplosivi VIDEO

ROMA - Zaniolo scatenato, allenamento mattina e pomeriggio per tornare il prima possibile a disposizione della Roma. Anche questo pomeriggio il ragazzo, dopo una mattinata trascorsa a Trigoria, ha sostenuto un intenso allenamento nella sua palestra di casa concentrandosi sopratutto sul sollevamento pesi, per rinforzare i muscoli e tonificarli sempre di più. Il ragazzo si allena due-tre volte al giorno per farsi trovare pronto per il ritorno in campo.