Roma, Rocchi a Trigoria: confronto su episodi arbitrali e Var

ROMA - Gianluca Rocchi nuovamente a Trigoria. L'ex arbitro, ora Consulente delle relazioni istituzionali della Commissione Arbitri Nazionale, ha incontrato questa mattina la Roma per un nuovo confronto approfondito dopo quello andato in scena a ottobre. L'incontro è stato richiesto dal club giallorosso per un confronto sugli episodi principali della stagione e sull’applicazione del regolamento, in particolare del ricorso al Var. Oltre al tecnico Fonseca ha partecipato naturalmente una delegazione della squadra composta da Smalling, Mkhitaryan, Pedro, Cristante, Dzeko e Mirante. Rocchi, tecnico e giocatori hanno analizzato le situazioni che hanno anche scatenato le polemiche di Fonseca, soprattutto nell'ultima gara in trasferta contro il Parma.