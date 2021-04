Roma, il programma per Manchester: mercoledì rifinitura e conferenza

ROMA - Testa alla gara di domani contro il Cagliari, ma inevitabilmente la Roma ha già pronto il programma per l'attesa trasferta a Manchester per la semifinale d'andata di Europa League. Mercoledì 28 aprile alle 11 scatterà l'allenamento di rifinitura a Trigoria e nel primo pomeriggio la partenza da Fiumicino per l'Inghilterra. Alle 19.45 Paulo Fonseca parlerà in conferenza stampa dall'Old Trafford insieme a un giocatore. Per il Manchester l'ultima seduta prima del match è fissata alle 11.30, Ole Gunnar Solskjaer, invece, risponderà ai giornalisti alle ore 14. Il tecnico dello United alla vigilia del match di Premier ha commentato la situazione infortuni: "Bailly è guarito dal Covid, in questi giorni si è allenato. Rashford invece no, ma spero che domani si unisca a noi. Saranno assenti invece Martial e Jones".