Roma, i tifosi: "Indecoroso abbandonare il campionato, solo figuracce"

ROMA - Un aprile da dimenticare per la Roma che ha guadagnato solamente sei punti su quindici a disposizione. Il ko col Cagliari potrebbe chiudere anche il discorso sesto posto e la qualificazione all'Europa League, con il Sassuolo distante solamente tre punti e il settimo posto addirittura a rischio. Dopo l'ennesima sconfitta della Roma in questo 2021 (la settima) i tifosi sono più che perplessi: "Tre gol dal Torino, altri tre dal Cagliari... Ma si può abbandonare in questa maniera il campionato? È vergognoso vedere giocare questa squadra".

I romanisti non approvano aver mollato la Serie A per risparmiare le forze in vista del Manchester: "D'accordo il turnover, ma se poi con esci con lo United e arrivi ottavo che fai? Non giochi neanche la Conference League. Un all-in che francmente non capisco".

E ancora: "Snobbare il campionato è un autentico suicidio, soprattutto vedendo chi affronti in semifinale di Europa League. Ti giochi la stagione con due partite contro una grande squadra, più eventualmente la finale. Se esci sei fuori da tutto: addio Champions, addio Europa League e forse addio anche alla Conference League. Oltre ovviamente ai ricavi e agli sponsor che non ti bussano alla porta senza competizioni europee. Una scelta senza senso". C'è chi invoca anche l'intervento della proprietà: "Gliel'hanno spiegato ai Friedkin che senza Europa il prossimo anno sarà tutto più difficile? Fonseca ormai sa che andrà via, è lui che ha deciso di puntae tutto sulla vittoria di un trofeo, tanto non allenerà la Roma arrivata settima od ottava...".