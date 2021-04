Roma, tifosi furiosi per un post del profilo ufficiale della Uefa!

ROMA - È il giorno di manchester United-Roma, si respira un clima tesissimo nella Capitale ma anche un certo disappunto per come è cominciata la giornata. A far infuriare molti tifosi giallorossi un post su Twitter del profilo ufficiale della Uefa: "Chi tifate per raggiungere la finale l'Europa League?", il sondaggio pubblicato sul social. Fin qui alcun problema. A far scatenare i tifosi però sono le tre opzioni: Manchester United, Arsenal o entrambe.