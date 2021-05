Calciomercato Roma, la lista di Mourinho: i giocatori che piacciono al tecnico

Suggestioni inglesi

La Roma andrà rinforzata. I Friedkin lo sanno, sarebbe stato così con qualsiasi allenatore. Si dovrà cominciare con il portiere. Mirante si svincola e il contratto non sarà rinnovato, Lopez ha avuto alti e bassi di rendimento. Piace sempre Musso, sono stati già avviati contatti con l’Udinese, ma ci sono anche altre tre opzioni, sempre in Italia. Gollini, Cragno, Meret. Dipenderà molto dai costi. Il mercato che verrà sarà orientato dalle conoscenze di Mourinho in Premier e dall’influenza di Mendes, il potente agente portoghese che cura gli interessi di Mourinho e che orienta il mercato europeo. Lo Special One insisterà con il 4-2-3-1, il suo modulo preferito. Oltre al portiere servirà un rinforzo in ogni reparto. Tra i difensori al Tottenham, Mourinho aveva grande considerazione di Eric Dier, 27 anni, che ha anche la doppia cittadinanza portoghese. Tra i centrocampisti con lui è cresciuto molto con la maglia degli Spurs il danese Pierre Emile Hojbjerg, 25 anni, grande fisico e senso tattico. A Mourinho non dispiace lavorare con giocatori di esperienza. Un trequartista che conosce bene e che può arrivare a parametro zero è lo spagnolo Mata, che va in scadenza con il Manchester United. Ha 33 anni e quest’anno ha giocato pochissimo in Premier. Mourinho lo ha allenato al Chelsea e allo United. Dalla Premier potrebbe tornare anche Ünder, che non sarà riscattato dal Leicester. Ideale per il 4-2-3- 1, Mourinho lo avrebbe voluto al Tottenham.