Ibanez: “Non pensiamo a Mourinho, solo a provare a rimontare il Manchester”

MA - L'annuncio dell'ingaggio di José Mourinho ha spostato in secondo piano il match di domani tra Roma e Manchester United. La squadra giallorossa domani si giocherà la semifinale di ritorno provando a fare del suo meglio contro l'inglesi che hanno vinto l'andata per 6-2. Questo pomeriggio il difensore Roger Ibanez è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.