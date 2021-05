Roma, i convocati per il Manchester: out anche Villar. Ipotesi Mancini a centrocampo

ROMA - La Roma in emergenza anche nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United. Il tecnico portoghese recupera per la gara Pedro, al rientro dopo l'infortunio muscolare che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane. Non recupera invece Villar, costringendo quindi Fonseca a cambiare strategia. Sono due le opzioni per il tecnico portoghese: inserire Mancini a centrocampo con Smalling-Ibanez-Kumbulla in difesa oppure modellando una difesa a quattro. L'alternativa invece è abbassare Lorenzo Pellegrini, lasciare Mkhitaryan unico trequartista e davanti la coppia Dzeko-Mayoral.