ROMA - Dopo la roboante vittoria per 5-0 contro il Crotone, la Roma questa mattina è tornata subito in campo per preparare il match di mercoledì contro l'Inter. Paulo Fonseca oggi ha ritrovato due pedine per la trasferta a San Siro: Gonzalo Villar e Stephan El Shaarawy si sono infatti allenati con il gruppo e potrebbero essere a disposizione a partire dalla panchina. Ancora individuale invece per Chris Smalling, così come Diawara, Spianazzola, Veretout e Calafiori.