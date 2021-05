Roma, la festa dei tifosi: “Finalmente umiltà, carattere e cuore! E quanto è forte Darboe”

Complimenti ai giocatori sia per l'atteggiamento, sia per come hanno interpretato la partita: "Parola chiave, umiltà. Era mancata nei passati big match, in questo invece la Roma è stata attenta, non si è sbilanciata e ha mostrato di avere intelligenza tattica. Bravo Fonseca a preparare così la partita, bravi i calciatori a giocarla perfettamente". Spazio poi per gli elogi ai singoli: "Fuzato ha salvato il risultato, è stato bravo perché per lui non era facile". E ancora: "Che bravo questo Darboe... Cinque presenze tra i grandi, primo derby giocato da vero senatore. È una promessa, ma adesso lasciamolo lavorare". E poi Karsdorp e Dzeko: "Il terzino è rinato, è stato il miglior giocatore della stagione, quanto corre, quanto lotta per questa maglia. Bravo, così come è stato davvero bravo Edin. Io non so se resterà alla Roma, ma gli vanno fatti gli applausi perché ha dato tutto per questa maglia, e lo ha fatto anche oggi".