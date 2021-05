Pinto e Mourinho, le priorità della Roma

Mourinho detta la linea. Nei prossimi giorni è previsto un summit tra l’allenatore e il direttore generale. I due potrebbero vedersi a Londra o in Portogallo, per un incontro faccia a faccia per mettere a punto le strategie di mercato. Un vero e proprio vertice per costruire la nuova Roma. Confermato che il tecnico arriverà nella Capitale solo tra un mese, sarà Tiago Pinto a spostarsi per incontrarlo. Per questo motivo il dirigente portoghese ha fatto slittare tutti gli appuntamenti con i procuratori alla prossima settimana, a cominciare da quelli già annunciati per Pellegrini e Dzeko.