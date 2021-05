Roma, Kluivert: “Voglio restare al Lipsia. Mourinho? Non mi ha chiamato”

ROMA - Justin Kluivert vorrebbe restare al Lipsia. L'attaccante olandese ha rilasciato un'intervista a ESPN esperimento il suo desiderio di rimanere in Bundesliga: "Mi piacerebbe rimanere qui, il club l'altro gioca la Champions League. Sto bene in Germania, mi piace la Bundesliga e la squadra. Ho già parlato con il nuovo allenatore Marsch: ho un buon presentimento e spero anche lui. Vedremo... Non ho ancora firmato e sono ancora sotto contratto con la Roma. Mourinho? Non ho parlato con lui. Potrebbe chiamarmi, ma non lo ha ancora fatto".