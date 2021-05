La Roma saluta Mirante: "Grazie per queste tre stagioni in giallorosso"

ROMA - Dopo Bruno Peres e Jesus, anche Antonio Mirante saluta ufficialmente la Roma. Il portiere, il cui contratto è scaduto al termine di questa stagione, lascia il club dopo tre annate. Sui social i giallorossi hanno salutato il giocatore dedicandogli un messaggio, allegato ad un video con alcune delle sue migliori parate: "Ciao Antonio, grazie per queste tre stagioni in giallorosso. In bocca al lupo per il futuro!". Sono 35 i gettoni totali in giallorosso per lui, 45 le reti incassate (media di 1,66 a partita).