Roma, Mkhitaryan ha detto sì al rinnovo: nei prossimi giorni la firma

ROMA - Al fotofinish Henrikh Mkhitaryan ha detto sì alla Roma. Il trequartista armeno rinnoverà il contratto con il club giallorosso per proseguire insieme dopo due stagioni da protagonista nella capitale. A mezzanotte sarebbe scaduta l'opzione della Roma per il prolungamento del contratto proposto da Tiago Pinto. E proprio l'offerta del general manager ha fatto cambiare idea a Mkhitaryan che con l'estensione di una sola stagione avrebbe cambiato squadra per cercare un accordo più lungo. Il gm portoghese lunedì scorso aveva proposto al giocatore e al suo agente Mino Raiola un accordo biennale con opzione per il terzo anno con un adeguamento dell'ingaggio.