Roma, Dzeko a Dubai con la maglia del Gulf United: ecco il motivo

ROMA - Edin Dzeko e le vacanze itineranti: Sarajevo, Dubai, Marmaris e infine Dubrovnik. Nella seconda tappa, quella negli Emirati Arabi, il centravanti della Roma però ha posato con la maglia del Gulf United, una delle più importanti squadre del Medio Oriente. Indizio di mercato? No, perché il club è un'accademia di formazione di giovani calciatori, e il numero 9 giallorosso ha solamente assistito a un allenamento insieme al fantasista del Borussia Dortmund Dahoud. I due hanno guardato i ragazzi giocare, hanno dato loro qualche consiglio e poi naturalmente hanno posato per le foto di rito. Adesso Dzeko e la famiglia si trovano a Marmaris, in Turchia, mentre tra pochi giorni si sposteranno nella loro villa a Dubrovnik.