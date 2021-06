Mancini, presto il rinnovo con la Roma. L'agente: "Lo ha chiamato Mourinho"

ROMA - Gianluca Mancini sta smaltendo a Forte dei Marmi la delusione per l'esclusione dai convocati della Nazionale dall'Europeo. Con la sua famiglia si sta godendo le belle giornate e un po' di relax dopo le fatiche dell'ultima stagione con la Roma. Proprio il club giallorosso però è pronto a tirargli su il morale e a fargli capire la sua importanza nel progetto giallorosso. Molto presto Tiago Pinto discuterà del rinnovo di contratto per blindarlo e scacciare gli interessi della Premier League. Molti top club inglesi infatti stanno cercando il ragazzo ex Atalanta, diventato in questa stagione uno dei pilastri della squadra giallorossa: il suo contratto è in scadenza nel 2024 , la Roma proporrà al difensore centrale di estenderlo fino al 2026 aumentandogli anche l'ingaggio.

Roma, Mancini verso il rinnovo. E ha parlato con Mourinho

Sarà l'uomo su cui ripartirà la difesa della Roma, l'uomo che per il suo carattere calzerà a pennelloo nel progetto che porterà avanti José Mourinho. L'agente del giocatore, Giuseppe Riso, ai microfoni di Radio Radio ha confermato il contatto tra il suo assistito e lo Special One: "Gianluca ha un carattere forte, è un guerriero. È giusto e normale che sia rimasto male per l'esclusione dall'Europeo, non voleva stare in spiaggia ma voleva far parte della Nazionale. Non sta a me dire perché sia rimasto fuori. Per me è tra i difensori italiani più forti in Italia, alla fine sono scelte del ct. Gianluca ha parlato con Mourinho, ma naturalmente quello che si sono detti resta tra loro", ha dichiarato Riso. Una volta terminate le ferie il difensore tornerà a Trigoria per discutere con Pinto il rinnovo del contratto, poi comincerà la sua nuova avventura con Mourinho con l'obiettivo di vincere un trofeo in giallorosso e rientrare nella lista dei convocati del Mondiale in Qatar.