Roma, la New Balance: "Le maglie sono quattro, seguiamo la tradizione"

ROMA - In attesa della presentazione delle nuove maglie, Zoldan Ferrari responsabile della sezione Calcio Italia per New Balance ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale outpump.com . Queste le sue parole sulle nuove divise del club giallorosso.

NB ha da poco firmato una partnership con la Roma. A questo proposito, che stile possiamo immaginarci dalle sue prossime maglie?

"Tendenzialmente i nuovi sponsor tecnici o restano fedeli o rivoluzionano completamente il look delle divise. Noi siamo un’azienda molto legata alla tradizione e abbiamo sempre seguito questa linea lavorando con Athletic Bilbao e Lille, così faremo anche con la Roma. Se poi ci sarà la volontà, insieme al club, di sperimentare qualcosa di totalmente nuovo, lo prenderemo in considerazione. Al momento ci manteniamo focalizzati sulla storia. Per il resto, ci stiamo focalizzando molto sulla sostenibilità e cerchiamo di integrare questo concetto anche nelle divise che realizzeremo".

Si dice che NB l’anno prossimo voglia realizzare quarte maglie per ogni club. È vero? Come mai questa scelta?

"Sì, New Balance sta lavorando molto sulle divise da gioco. Non posso confermarti che ogni club avrà quattro maglie, ma sicuramente ciò avverrà per le squadre top, inclusa la Roma. La volontà è quella di avere un’opzione estetica in più per creare qualcosa di particolarmente legato alla storia della squadra e al rapporto con i tifosi. La nostra azienda ha molta passione per il calcio e soprattutto per i momenti che hanno scritto pagine importanti di questo sport, infatti sappiamo quanto importante possa essere per i tifosi il rispetto di questi elementi. Con la quarta maglia vogliamo celebrare il club, la sua storia, il legame con la città e la sua gente".

Diversi brand stanno firmando anche allenatori, come Adidas ha fatto con Klopp e Mourinho, oltre a Nike con Nagelsmann. New Balance è interessata a questo percorso con i coach?

"Sicuramente è qualcosa che interessa a New Balance ma, come dicevamo all’inizio, ci piace andare per piccoli passi, quindi non dovremmo vedere firme di questo tipo a breve termine".

Capitolo calciatori. NB sta firmando tantissimi atleti, specie giovani. Quale direzione vuole prendere il brand da questo punto di vista? Si sta mirando anche a top player oltre a Sterling?

"Sterling e Sadio Manè sono i nostri giocatori di punta e lo saranno in futuro. Al momento ci stiamo focalizzando tanto sui giovani, cosa non banale visto che tendenzialmente il focus di New Balance è su un consumatore dall’età leggermente più avanzata. Al momento le firme sono arrivate in Inghilterra perché sappiamo che è un mercato importante, ma anche perché parliamo di giocatori che dalle grandi squadre inglesi vengono spesso prestati anche in altri campionati. Abbiamo radicalmente cambiato il nostro approccio, cercando di mantenere un profilo basso, senza fare troppo clamore, e così vogliamo portare avanti anche la politica dei nostri ambassador".