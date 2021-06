"La Roma sulle tracce di Douglas Luiz dell'Aston Villa"

ROMA - Nome nuovo per il centrocampo della Roma. Secondo BBC Sport, la Roma starebbe pensando a Douglas Luiz dell'AstonVilla. Il brasiliano, classe 1998, è arrivato in Europa nel 2017 dal Vasco Da Gama, acquistato dal Manchester City. Un matrimonio mai realmente sbocciato con la squadra di Guardiola: dopo appena un mese dal suo arrivo è stato subito ceduto in prestito al Girona, nella Liga Spagnola, per due anni. Al suo rientro in Inghilterra l'Aston Villa lo ha acquistato a titolo definitivo per 16 miloni di euro: lì il brasiliano si è ritrovato e il suo cartellino oggi è valutato circa 35 milioni di euro. Douglas Luiz sarebbe un'alternativa a Granit Xhaka, il primo nome sulla lista di Tiago Pinto. L'Arsenal per il momento sta facendo muro e ha rifiutato l'offerta di 15 milioni della Roma, il general manager giallorosso spera che lo stesso centrocampista possa spingere per vestire la maglia giallorossa.