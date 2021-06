Roma, 20 anni fa lo scudetto. I tifosi: "Emozioni indimenticabili, attimi di follia"

ROMA - Vent'anni dall'ultimo scudetto. E che scudetto. il 17 giugno 2001 la Roma vinceva il suo terzo titolo in serie A grazie alla vittoria contro il Parma e una cavalcata trionfale con Totti, Batistuta e tanti grandi campioni che hanno fatto la storia del club giallorosso. Sono passati 20 anni daquando la Roma vinse l'ultimo tricolore giallorosso, ricordato dai tifosi con grande emozione: "Ho pianto e continuo ancora a commuovermi per quel trofeo - scrive un tifoso sui social -. Sono emozioni indimenticabili, quella giornata non la dimenticherò mai".