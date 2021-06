Roma, niente Olimpiadi per Ibanez, Villar e Mayoral. Mou li vuole a Trigoria

ROMA - Niente Olimpiadi per Ibanez, Villar e Borja Mayoral. Come anticipato dal Corrierre dello Sport, quasi un mese fa la Roma aveva comunicato alle federazioni di Brasile e Spagna che i tre giocatori non avrebbero preso parte alle Olimpiadi con le rispettive Nazionali. Una richiesta arrivata dallo stesso Mourinho che vuole cominciare la preparazione con la rosa il più possibile al completo. Detto che mancheranno i nazionali che hanno preso parte agli Europei (Cristante, Spinazzola, e i due futuri acquisti Rui Patricio e Xhaka), lo Special One dal prossimo 6 luglio vuole cominciare la preparazione con quei giocatori che quasi sicuramente faranno parte della squadra della prossima stagione.