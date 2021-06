Smalling, cena e relax con il suo agente: il futuro alla Roma è in bilico

ROMA - Quasi un mese in Giamaica tra relax, divertimento e addirittura anche apparizioni di Ufo. Adesso Chris Smalling è tornato a Manchester con la sua famiglia per salutare parenti e amici prima di ritornare a Roma dove ritroverà José Mourinho. Ma il suo futuro è in bilico e non più blindato alla Roma come appena otto mesi fa. Ieri Smalling ha incontrato i suoi agenti, James Featherstone e Will Thornton, per una giornata sia di relax, sia di lavoro. Prima un bagno nell'idromassaggio per raccontare il suo viaggio in Giamaica, poi una cena con i suoi due agenti per parlare anche del futuro. La Roma non è più convinta di tenerlo per stipendio elevato ed età del giocatore e se dovesse arrivare un'offerta prenderebbe in considerazione la cessione dell'inglese. Tra qualche giorno Smalling rientrerà nella Capitale insieme alla moglie e al figlio, comincerà il raduno a Trigoria con Mourinho (con il quale ha avuto qualche confronto ai tempi del Manchester United) e valuterà le opzioni: restare alla Roma oppure provare una nuova avventura.